O Fluminense passa por um período de treinos sem Fernando Diniz. Ele está no comando da Seleção Brasileira, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Quando retornar ao Rio de Janeiro, o técnico terá que tomar importantes decisões a respeito do time que vai entrar em campo contra Vasco, no dia 16, Cruzeiro, no dia 20, e Internacional, no dia 27, pela semifinal da Libertadores.