Thiago Silva, jogador do Fluminens,e comemora classificacao após partida contra o Grêmio pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro

O Fluminense entra em campo contra o Atlético-MG em busca da classificação para as semifinais da Libertadores. O Tricolor venceu a primeira partida por 1 a 0, com gol de Lima, no Maracanã, e precisa apenas de um empate para confirmar a vaga, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

▶️ Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

▶️ Rival histórico do Atlético-MG, Fábio pode ser diferencial positivo para o Fluminense

A principal surpresa na escalação é Thiago Silva. O zagueiro, que precisou ser substituído no intervalo na partida de ida por dores no calcanhar, viajou e é titular.

Por outro lado, o Tricolor tem importante desfalque no jogo com o Galo. Nonato se recupera de cirurgia, após ter fraturado o nariz em choque com Marçal, do Botafogo, e não viajou com o grupo para Belo Horizonte.

⚽ ESCALAÇÃO:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Kauã Elias e Kevin Serna.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

LIBERTADORES - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Jhon León (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Jhon Perdomo (COL).