Com a camisa do Al-Ittihad, Benzema marcou 10 gols e contribuiu com quatro assistências em 16 partidas disputadas. Na Arábia Saudita, o camisa nove só tem menos gols do que Cristiano Ronaldo, Mitrovic e o desconhecido N'Koudou, sendo o atleta que dominará as atenções caso volte de lesão para a estreia de seu time no dia 12 de dezembro diante do Auckland City, mas também pelo restante do torneio.