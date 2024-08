Com novos técnicos, Fluminense e Juventude vivem fases distintas antes da Copa do Brasil

Mano Menezes mudou o Fluminense de patamar nas últimas semanas com desempenho consistente (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Enquanto Mano Menezes fez oito jogos com o Fluminense, Jair Ventura já comando o Juventude em cinco partidas. Com novos treinadores, os clubes lutam por uma classificação no jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da derrota no jogo de ida do mata-mata em Caxias do Sul, o Tricolor vem de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão e vive grande fase. Por outro lado, o Papo sofreu duas derrotas e teve dois empates sob comando do novo técnico no Campeonato Brasileiro.

Com a desvantagem de um gol por conta da derrota por 3 a 2 no Sul, o Fluminense deve entrar em campo com força máxima em busca do quinto triunfo com Mano Menezes. E o Time de Guerreiros contará com mais de 40 mil pessoas no Maracanã em busca da próxima fase.

Nesse período, o Tricolor se tornou uma equipe mais consistente defensivamente e não sofreu gols em quatro jogos. Além disso, o comandante optou por dar mais espaço ao jovem Kauã Elias, que balançou as redes quatro vezes nas últimas seis partidas.

Por outro lado, o Juventude segue com problemas em todos os setores desde a saída de Roger Machado para o Internacional. No entanto, o Papo fez seu melhor jogo sob comando de Jair Ventura diante do Fluminense e tem a vantagem do empate para busca uma vaga nas quartas de final.

Em um duelo aberto, o Tricolor busca se valer da força de sua casa, mas também da sua grande fase nas últimas semanas. Enquanto isso, o time de Caxias do Sul tenta se superar e conquistar a classificação para dar início a uma nova fase.