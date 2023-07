Além disso, Diogo Barbosa, contratado nesta janela de transferências, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e desfalca a equipe por algumas semanas. Na posição, Jorge vem se recuperando de um grave problema no joelho sofrido no início da temporada, enquanto Alexsander, que foi improvisado e deu conta do recado em algumas partidas, só volta aos gramados em setembro.