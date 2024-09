PC Oliveira analisa gol polêmico do Atlético-GO contra o Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:17 • Rio de Janeiro

O único gol da partida entre Atlético-GO e Fluminense, marcado aos 42 minutos do segundo tempo, causou enorme revolta nos jogadores do Flu, especialmente em German Cano, expulso no banco de reservas. O gol, anulado em campo pelo assistente, foi revisado pelo VAR e validado pelo árbitro Ramon Abatti Abel. PC Oliveira, analista de arbitragem na TV Globo, explicou a polêmica e bateu o martelo sobre a jogada.

Gol polêmico do Atlético GO contra o Fluminense em análise no VAR (Foto: Reprodução)

- Quando a gente olha por essa imagem da nossa câmera da transmissão, dá realmente a impressão de que a bola saiu totalmente, mas isso é porque a nossa câmera não fica exatamente alinhada com a linha de fundo. Ela é colocada um pouco mais para dentro do campo, até pela estabilidade do cinegrafista que precisa operar o aparelho - explicou PC, antes de concluir:

- Mas é importante lembra que o VAR tomou a decisão com uma câmera exclusiva da CBF que fica posicionada exatamente no prolongamento da linha de fundo. E analisando essa imagem, dá para ver que parta da bola está projetada na linha e, portante, para mim o gol é legal. E o assistente foi muito bem em fazer o delay e esperar a conclusão da jogada, porque assim ele deu a possibilidade do lance ser revisado e validado - defendeu.

Qual é a polêmica envolvendo o gol do Atlético-GO?

Aos 42 minutos do segundo tempo, Jean Carlos, do Dragão, tinha a posse da bola, mas acabou indo ao limite da linha de fundo e levantou a dúvida se a bola saiu ou não. O passe de Jean para dentro da área do Flu, originou o lance que deu a Janderson a chance de estufar a rede adversária.

O assistente Victor Hugo Imazu dos Santos anulou o gol em campo, indicando uma saída da bola. O lance foi revisado pelo VAR, comandando por Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, e o árbitro principal da partida, Ramon Abatti Abel, validou o gol após ir à cabine do VAR.

Como foi o jogo?

O Atlético-GO derrotou o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.