Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 13:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Um menor de idade, torcedor do Fluminense, levou uma pedrada dentro do Estádio Monumental de Santiago na partida contra o Colo-Colo, na última quinta-feira, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Além da agressão, o jovem também foi mal tratado pela equipe médica no local, segundo relato dos familiares. As informações são do "ge".

Após o apito final, com a vitória do Flu por 1 a 0, torcedores do Colo-Colo arremessaram diversos objetos em direção ao setor visitante, como garrafas e a pedra que acertou o menino de 16 anos.

Torcedor do Fluminense leva pedrada no Chile (Foto: Reprodução)

Os familiares relataram que foram recebidos com "desdém e grosseria pela assistência médica local", segundo a publicação. Mesmo assim, ele recebeu os pontos no corte.

A agressão não foi o único episódio negativo da noite. Nas redes sociais, brasileiros flagraram o momento em que um torcedor do Colo-Colo fez gestos racistas. Ele imitou um macaco em direção ao setor visitante.