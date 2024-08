Mano Menezes terá mais opções no meio-campo para o jogo do próximo domingo (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Após algumas complicações, o volante Facundo Bernal foi, finalmente, regularizado no BID, da CBF, e está liberado para defender o Fluminense, no clássico contra o Vasco, pelo Brasileirão. O técnico Mano Menezes ganhou uma alternativa a mais, caso queira colocar alguém no lugar do Martinelli, que vem sendo muito criticado.

Martinelli foi um dos mais criticados pela torcida, no empate com o Juventude por 2 a 2, que resultou na eliminação do Tricolor na Copa do Brasil. Com apenas dez minutos de jogo, o camisa 8 já era alvo de vaias dos presentes no Maracanã. Por fim, o volante não voltou para a segunda etapa e deu lugar a Lima, que contribuiu dando mais intensidade ao jogo do Fluminense.

Questionado, anteriormente, sobre as oscilações do jogador, Mano Menezes justificou citando a readaptação à função de volante. Uma vez que Martinelli atuou como zagueiro em diversos momentos, com Fernando Diniz.

— A questão do Martinelli é que ele vinha jogando como zagueiro, então certamente na retomada da função dele como meio-campista vamos necessitar de um tempo um pouquinho maior. São mecânicas diferentes, são intensidades de jogo diferentes, mas acho que hoje ele já fez o melhor jogo comigo e disse isso a ele depois do jogo — disse Mano, em entrevista coletiva após vitória sobre o Palmeiras.

Mano Menezes ganhou mais um jogador para o clássico contra o Vasco. Após conseguir o visto para trabalhar no Brasil, Bernal terá condições de jogo já neste fim de semana, no Nilton Santos.

— Vamos ver Facundo (Bernal) que está aí. Chegou em boa condição, mas vamos ver a parte legal. Hoje (quarta) e ontem nem treinou para que a gente pudesse acelerar essa parte legal. São trâmites que temos que fazer, que são extracampo, mas que vão influenciando nas decisões que o treinador precisa tomar — disse Mano após a eliminação na Copa do Brasil.

Bernal já participou de treinos com o elenco do Fluminense (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Atual 17º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já soma 20 pontos. O Tricolor tem um ponto a menos que o Internacional, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O clássico contra o Vasco será neste sábado, às 21h30, no estádio Nilton Santos.