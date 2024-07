Conheça o volante Bernal, alvo do Fluminense

Facundo Bernal segue na mira do Fluminense (Fotos: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 10:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense está de olho no volante Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai. O jovem também era alvo do Botafogo, porém o Alvinegro desistiu da contratação. Mas afinal, quem é Bernal? Conheça um pouco mais do jogador que pode ajudar o Tricolor a fugir do rebaixamento no Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Muito se fala em uma possível venda do volante André para o futebol europeu. Caso isso aconteça, Bernal se credencia como o substituto ideal do camisa 7 Tricolor. No entanto, uma duple entre o uruguaio e o brasileiro é vista com ótimos olhos, pelos corredores das Laranjeiras. O Fluminense enviou uma primeira proposta de US$ 2,5 milhões por 85% dos direitos econômicos do jogador, mas foi recusada pelo Defensor.

Bernal estreou profissionalmente pelo Defensor em fevereiro de 2022. O volante foi figurinha carimbada nas categorias de base do Uruguai. Entretanto, o mesmo não disputou o último Sul-Americano Sub-20 e nem a Copa do Mundo da categoria, devido a uma lesão de ligamento cruzado que o tirou dos gramados por 300 dias.

Camisa Oficial Fluminense I 2024 Camisa Oficial Fluminense I 2024 Aproveite para comprar a camisa do Flu de 2024. Todos os tamanhos disponíveis na Netshoes! Quero comprar

Números de Facundo Bernal

Na temporada 2023, o volante disputou 13 jogos, sendo sete delas como titular (699 minutos jogados). Bernal marcou nenhum gol, nenhuma assistência, quatro passes decisivos, 16 finalizações (duas ao gol), 79% de acerto de passe, nove faltas sofridas e 7.03 de nota geral, segundo o Sofascore.

Na temporada 2024, Bernal atuou em 25 partidas, sendo 23 delas como titular (2062 minutos jogados). O jogador somou dois gols, uma assistência, 10 passes decisivos, 42 finalizações (19 no gol), 80% de acerto nos passes, 39 faltas cometidas e 7.16 de nota geral, segundo o Sofascore.

Facundo Bernal é um dos destaques do Defensor, do Uruguai (Foto: Instagram / Facundo Bernal)

O Fluminense, desde a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho, já encaminhou acertos com o zagueiro Ignácio, vindo do Sporting Cristal (PER), o atacante Kevin Serna, vindo do Alianza Lima (PER) e o retorno do meia Nonato, que estava emprestado ao Santos.

A próxima partida do Fluminense será contra o Cuiabá, no domingo (21), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será a primeira em que Thiago Silva, principal reforço tricolor no ano, terá condições de jogo após ser regularizado no BID.