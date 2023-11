Por ser capitão do Fluminense, o zagueiro Nino cravou seu nome na história do clube ao erguer a taça do inédito título da Libertadores. Essa cena, no entanto, poderia não ter acontecido. Isso porque o jogador estava sem atuar há quase um mês e tinha dúvidas sobre a sua recuperação para a final diante do Boca Juniors (Argentina).