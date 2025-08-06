Possível reforço do Fluminense, Santiago Moreno não se apresentou para a partida do Portland Timbers contra o América-MEX, na noite desta quarta-feira (6). A ausência foi considerada injustificada pelo clube, que afirmou não ter autorizado o jogador a faltar ao compromisso.

— O meia do Portland Timbers, Santiago Moreno, não se apresentou para o jogo desta noite contra o Club América. Não há acordo em andamento para a transferência de Moreno e a ausência é considerada não justificada. O clube está em contato com a Major League Soccer sobre o caso — informou o Timbers ao portal "Givemesport", dos EUA.

Moreno teria, ainda, informado ao gerente geral do Portland, Ned Grabavoy, na noite de terça-feira (5), que gostaria de deixar o clube. Além disso, o jogador teria despedido dos companheiros e partido para a Colômbia, seu país natal.

A primeira proposta do Fluminense, de quatro milhões de dólares (R$ 22,3 milhões) recusada pela equipe da MLS. Contudo, o Tricolor mantém conversas para contratar o colombiano, que já demonstrou interesse em se juntar ao time carioca.

Essa não é a primeira vez que o jogador tenta deixar o Portland Timberns. Em 2023, Moreno também pediu para ser negociado e chegou a faltar a treinamentos, mas retornou rapidamente e seguiu como peça importante da equipe.

Na atual temporada, o meia-atacante de 25 anos soma quatro gols e sete assistências em 23 partidas. Em 2024, teve seu melhor desempenho pelo clube, com seis gols e nove assistências.

