O Fluminense enfrenta o Flamengo neste sábado (11). Sob o comando de Zubeldía, o tricolor está invicto em clássicos como mandante, apesar de vice contra o rival nos pênaltis no Campeonato Carioca. O time tem um bom retrospecto geral nos confrontos, mas vive momento em baixa no recorte recente.

continua após a publicidade

Fluminense defende invencibilidade 'amarga' de mais de quatro meses contra o Flamengo

Último clássico de Zubeldía

O duelo mais recente foi contra o Vasco na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que parecia tranquilo para o Fluminense, que chegou a abrir 2 a 0 no placar, acabou virando um resultado amargo para o Tricolor que viu o rival conseguir uma virada nos últimos minutos..

Zubeldía em clássicos

Pelo Fluminense o treinador tem um retrospecto favorável em clássicos, desde que assumiu o comando, Zubeldía soma 7 vitórias, 3 derrotas e 2 empates em 12 partidas, dentre os jogos o Tricolor tem 1 eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, 1 classificação contra o mesmo nas semifinais do Campeonato Carioca e um vice para o Flamengo na final do carioca nos pênaltis.

continua após a publicidade

No recorte contra o Flamengo, apesar do vice no carioca, Zubeldía ainda não sabe o que é perder esse clássico no tempo regulamentar, são 3 jogos contra o rival: 2 vitórias e 1 empate. Os times se reencontram pela primeira vez desde a final do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Zubeldía x Leonardo Jardim

No duelo dos técnicos o equilíbrio é o grande destaque, são 3 partidas e 3 empates, com uma vantagem para o português, por conta do titulo estadual. Apesar dos três jogos, os treinadores ainda não repetiram nenhum confronto, isso porque no primeiro encontro, Jardim estava no Cruzeiro e Zubeldía no São Paulo, depois o argentino enfrentou o Cruzeiro já no comando do Fluminense, no último encontro, ambos já estavam nos rivais cariocas.

continua após a publicidade

➡️ Aposte no Fluminense x Flamengo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Fluminense enfrenta o Flamengo neste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Clássico que é um confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro, o tricolor está na 3° posição, 5 pontos atrás do líder Palmeiras, e 3 pontos acima do rival Flamengo, que tem 1 jogo a menos.