Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrentará o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Libertadores, nesta quinta-feira (25), no Estádio General Pablo Rojas. O técnico Fernando Diniz terá que conviver com baixas e voltas de atletas. Renato Augusto e Calegari estão à disposição, enquanto o quarteto, afastado por festa na concentração, fica no Rio de Janeiro. Um dos mais experientes no elenco, o atacante Germán Cano falou sobre como o elenco tenta auxiliar os jovens, que ficarão com o episódio marcado.

Cano se lesionou em março, durante o Campeonato Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

- Obviamente, a gente também está surpreso (com a notícia) de nossos companheiros. Lamentavelmente. É um pouco difícil falar disso. A gente sempre tenta ajudar com a nossa experiência. Sabemos que não é bom para o Fluminense, para todos nós - disse Cano, acrescentando:

- Sempre tentamos ajudar os garotos. Vão aprender e vai ficar marcado no pensamento deles, que não têm que voltar a fazer isso.

Cano será a única opção de centroavante para Fernando Diniz, no jogo do Paraguai. O mesmo sofreu uma entorse no joelho direito, que o afastou de dois jogos - contra o Flamengo, no Carioca, e contra o Alianza Lima, na estreia da Libertadores. O camisa 14 ressaltou ter sofrido uma inflamação grave na área, que dificultou seu rendimento dentro de campo.

- Estou tentando voltar a chegar ao melhor possível na parte física. Tive uma inflamação muito grande no joelho, mas faço de tudo para entrar em campo e fazer o meu melhor. O departamento médico está melhorando isso e estou tentando fazer o melhor - completou.

Germán Cano respondeu sobre o que ele espera para o confronto contra o Cerro. Ele também citou o atacante Diego Churín, ex-jogador do Grêmio.

- Cerro Porteño é um time muito bom, jogadores fortes, físicos, que pressionam muito bem. Tem gente grande na área, como é Churín, que conhecemos muito bem. Vamos tentar de tudo para conseguir os três pontos - completou Cano.

Com quatro pontos em dois jogos, o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio La Nueva Olla. O Tricolor lidera o Grupo A da Libertadores.