Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 24/04/2024 - 13:57 • São Paulo (SP)

Na terça-feira (23), o Fluminense tomou a decisão de afastar quatro jogadores do elenco após uma festa que teria sido realizada durante a concentração antes do clássico contra o Vasco. No caso, estariam envolvidos John Kennedy, Aleksander, Kauã Elias e Arthur.

Mas, além dos jogos em que os atletas ficarão de fora, esta polêmica estaria se arrastando também para o fora de campo.

Segundo informações da 'Itatiaia', a festa teria custado o relacionamento de John Kennedy com a influenciadora Vivi Barros. Ao que tudo indica, a decisão teria partida da própria esposa de JK. Após o anúncio da suspensão do quarteto, Vivi chegou a compartilhar uma mensagem enigmática em seu Instagram, dizendo que 'cicatrizes ficam como testemunhas silenciosas do que foi dito'.

JK e Vivi têm uma filha juntos (Foto: Reprodução / Instagram)

Esta seria a segunda crise do ano entre os dois. Em fevereiro, os dois trocaram unfollows nas redes sociais e a influenciadora teria dado a entender que o relacionamento tinha chegado ao fim.

Mas JK não parece ser o único que se complicou além dos gramados com a festa na concentração. Alexsander estaria vivendo algo parecido. Alguns torcedores notaram que a namorada do jogador teria apagado algumas fotos de casal nas redes sociais.

Mas não para por aí. Agora falando dentro da equipe, outros torcedores do Fluminense teriam apontado um suposto unfollow de Marcelo, um dos veteranos do grupo, nas redes sociais de John Kennedy após a divulgação do ocorrido.

Com quatro pontos em duas partidas disputadas, o Fluminense lidera o grupo A da Libertadores. Na próxima quinta-feira (25), o Tricolor encara o Cerro Porteño às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental. Os quatro não devem estar presentes.