O Fluminense rescindiu o contrato com o atacante Alan. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz, o jogador de 34 anos entrou em acordo com o Tricolor, e deve buscar um outro clube para a conclusão da temporada. O contrato ia até 30 de junho de 2024 e a rescisão já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.