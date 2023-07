Em uma noite pouco inspirada, o Fluminense foi dominado pelo Coritiba e saiu de campo derrotado por 2 a 0. Com as ausências de Marcelo e Germán Cano, o Tricolor sofreu para criar grandes oportunidades e não teve a mesma eficiência ofensiva de outros jogos. Por outro lado, Felipe Melo foi o destaque negativo da equipe, já que cometeu o pênalti que originou o primeiro gol do Coritiba e foi facilmente driblado na jogada do segundo.