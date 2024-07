Assista ao vivo a coletiva de Thiago Silva, do Fluminense

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 11:23 • Rio de Janeiro

Principal reforço da janela do Fluminense, Thiago Silva vai conceder entrevista coletiva a partir de 11h45 desta sexta-feira (19) no CT Carlo Castilho. Assista ao vivo à transmissão da FluTV no site do Lance! no player acima.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O Monstro chegou ao Brasil há mais de um mês, no dia 7 de junho, quando teve sua grande apresentação para os torcedores no Maracanã, maior de um jogador em clube brasileiro. Desde então, o jogador tem treinado com o grupo, mas ainda não estreou com a camisa Tricolor.

Saiba tudo sobre Thiago Silva no Lance!

Já está confirmado que Thiago Silva voltará a jogar pelo Fluminense no próximo domingo (20), contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tão aguardada reestreia ocorrerá após 16 anos, já que o zagueiro deixou o Tricolor das Laranjeiras no final de 2008.

Hoje, o time tricolor conta com uma das piores defesas da competição nacional, e poderá ver em Thiago Silva uma espécie de ‘fortaleza’ para mudar da água para o vinho seu desempenho defensivo.

➡️ Projete a classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

A volta do ídolo é a principal esperança para o torcedor que vê o Fluminense amargar a lanterna do Brasileirão após metade do campeonato. O Tricolor terá de buscar arrancada semelhante a que conseguiu no ano de 2008, quando também arrancou para fugir do rebaixamento.