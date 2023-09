Na Libertadores de 2023, Cano tem dois gols a mais que o segundo artilheiro: Paulinho, do Atlético-MG. Ele tem sete, mas já foi eliminado da competição. Dos jogadores que estão nas semifinais, Artur, atacante do Palmeiras, com cinco gols, é quem mais se aproxima do argentino. Logo atrás estão: Enner Valencia e Alan Patrick, do Internacional, e Rony, do Verdão. Todos esses marcaram quatro vezes no torneio.