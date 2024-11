Arias volta, e Fluminense tem marca inédita em 2024; veja provável escalação

Com Jhon Arias de volta, o Fluminense tem elenco completo para encarar o Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão. Sem suspensos ou lesionados, Mano Menezes poderá escalar sua equipe considerada ideal em um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento.

Com isso, o Tricolor deve entrar em campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Kauã Elias e Serna (Keno). O Time de Guerreiros só não conta com o atacante Lelê, que se lesionou em abril e só retorna em 2025.

Em relação ao último confronto com o Internacional, o Fluminense tem os retornos de Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias, que cumpriram suspensão. No duelo do Beira-Rio, Bernal, que não estava pendurado, foi o único atleta a receber um cartão amarelo.

Jhon Arias esteve à disposição da Colômbia nos últimos dias por conta da Data Fifa, mas retornou ao Rio de Janeiro na madrugada de quinta-feira e participou do treino de Mano Menezes. A expectativa é de que o camisa 21 inicie a partida entre os titulares, uma vez que jogou apenas na terça-feira (19).

A grande dúvida do Fluminense é sobre o dono da posição de ponta esquerda entre Kevin Serna e Keno. Em outubro, o estrangeiro sofreu uma lesão muscular e voltou a jogar contra o Internacional, mas apenas por 20 minutos. Com as duas semanas de treinos e descansos devido a Data Fifa, o colombiano pode recuperar a vaga ocupada pelo camisa 11 em sua ausência.

Fluminense completo pela primeira vez

Com exceção de Lelê, o Fluminense tem o elenco completo para uma partida pela primeira vez em 2024. Desde o início do ano, o clube vem sofrendo com lesões de jogadores, mas também com muitas punições por conta de cartões.

No Brasileirão, Ganso lidera ao lado de Jadson (Juventude) e Kanu (Bahia) a estatística de jogadores que mais receberam cartões amarelos com 12 para cada um. Por outro lado, Felipe Melo lidera a lista de cartões vermelhos diretos ao lado de Hércules (Fortaleza) e Marlon (Cruzeiro) com dois.