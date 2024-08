Arias vê superação em classificação contra o Grêmio: ‘Pode marcar o caminho daqui pra frete’

John Arias em ação pelo Fluminense contra o Grêmio em partida da Libertadores (Foto: Mariana Garcia / Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro

John Arias foi um dos protagonistas da vitória do Fluminense contra o Grêmio por 2 a 1, nesta terça-feira (20), no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Com o resultado, a equipe tricolor precisou confirmar a classificação para a próxima fase do torneio continental nos pênaltis.

O colombiano converteu duas penalidades no confronto, uma durante o tempo regulamentar e outra que consagrou a classificação na disputa por pênaltis. Após o resultado, Arias comemorou a atuação individual e da equipe dentro de campo em entrevista coletiva.

- Hoje foi uma noite feliz para mim e para o clube. Fico grato a Deus em poder contribuir com a minha parte. A gente fez um grande jogo, de time grande, em uma decisão. Não é fácil. Sabíamos que o Grêmio era um adversário difícil e que ia exigir muito da gente - disse o meia.

Além disso, o jogador também destacou a importância do grande resultado para o resto da temporada. O Fluminense vive momento conturbado no Campeonato Brasileiro, onde busca escapar da zona de rebaixamento. Assim, o colombiano aponta a superação da equipe na classificação contra o Grêmio como um ponto de motivação.

- Nossa postura hoje pode marcar o caminho daqui para frente. A gente vem melhorando, mas sabe que falta muito ainda. E nessa melhora, eu me incluo. Tive a oportunidade de ter uma boa noite hoje. Mas não me contento com isso. Amanhã vou tentar descansar e "carregar a máquina" para tentar ganhar o jogo lá em BH - concluiu.

Após a classificação para as quartas de final da Liberadores, o Fluminense volta a campo neste sábado (24), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 24ª rodada da competição.