Mano Menezes comemora classificação na Libertadores e destaca: ‘Era importante’

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 22:05 • Rio de Janeiro

O Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta terça-feira (20), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe tricolor precisou confirmar a classificação para a próxima fase do torneio continental nos pênaltis. Após a partida, o treinador Mano Menezes comentou sobre a importância do resultado para o resto da temporada em entrevista coletiva.

➡️Fluminense recebe valor milionário por classificação às quartas de final da Libertadores

Na visão do técnico a classificação para as quartas de final da Libertadores pode aumentar a moral da equipe. O Fluminense passa por um momento desafiador no Campeonato Brasileiro, onde busca escapar da zona de rebaixamento.

- A equipe fez por merecer se classificar para as quartas de final. Era importante. Essa passagem, certamente vai ter efeitos positivos no desempenho do Campeonato Brasileiro. Que já é bom. O Fluminense é a sétima melhor campanha do returno, e as pessoas esquecem um pouco - disse o treinador.

Além disso, Mano Menezes também falou sobre as críticas recentes ao desempenho da equipe. Na visão do téncico, elas não coincidem com o verdadeiro momento do time, que passa por um período de superação na temporada.

- "A mas não está bem", como não está bem? Dos últimos sete jogos, ganhamos cinco, perdemos um e empatamos outro. O que está fazendo a gente demorar a sair dos últimos quatro é porque estávamos bem atoladinhos lá. Se continuarmos com este aproveitamento, vamos sair daqui a pouco - concluiu.

Após a classificação para as quartas de final da Liberadores, o Fluminense volta a campo neste sábado (24), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 24ª rodada da competição.