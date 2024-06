Apresentado pelo Fluminense, Thiago Silva é recepcionado com show de pagode, festa da torcida e recorde no Maracanã

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 21:44 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 07/06/2024 - 22:52

Enfim Thiago Silva foi apresentado pelo Fluminense com mais de 55 mil torcedores presentes no Maracanã. Muita festa, show do grupo de pagode Sorriso Maroto e clima de final nas arquibancadas. Foi nesta atmosfera que os tricolores receberam o "Monstro".

O recorde de apresentações de jogadores em estádios era de Luis Fabiano. Na época, o ex-atacante foi recepcionado por mais de 45 mil torcedores no Morumbis.

A apresentação de Thiago Silva contou com diversos personagens além do Sorriso Maroto, Ferrugem e Mumuzinho. Do elenco, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Germán Cano, Renato Augusto, John Kennedy e outros jogadores marcaram presença. O "Monstro" entrou no gramado ao lado da esposa, Belle Silva, e dos filhos Isago e Iago.

E aí, Maraca! Primeiramente, obrigado, por vocês terem tirado um tempinho tão especial para estarem comigo aqui hoje. Vocês não sabem o quanto está sendo especial para mim estar voltando para casa. É um momento que eu pensei muito. Eu tinha certeza que iria acontecer. Vocês sabem que a minha família vai ficar em Londres. Isso é uma demonstração de carinho pela instituição, por vocês fãs e pelo futebol em si. Obrigado por estarem aqui esta noite — afirmou Thiago Silva nas suas primeiras palavras como reforço do Fluminense

Após os shows, Thiago Silva foi até o centro do campo para receber a camisa 3 do Fluminense das mãos do massagista Gerônimo. Antes de falar como reforço tricolor, o presidente Mário Bittencourt fez um discurso rápido.

- Obrigado por mais uma vez estarem fazendo a festa mais linda que uma torcida pode fazer para o seu ídolo e para o seu clube. Nunca fizeram uma festa como a gente e nem vão fazer. Só quem ama esse clube sabe como a gente é capaz de em uma noite de sexta-feira colocar mais de 50 mil pessoas para receber o Thiago Silva, que em nossas conversas disse que tinha esse sonho de estar aqui. Quem está realizando esse sonho é ele. Depois de uma carreira belíssima na Europa, na Seleção, ele e a família decidiram pela volta. Não vou me alongar muito porque a gente quer ouvir o Thiago. Nesses dias de negociação da festa, Thiago me disse que, além da família dele, ele queria que os funcionários do clube estivessem aqui, que tanto o ajudaram e vão nos ajudar para todo sempre. Se o Fluminense hoje está de pé é porque tem pessoas que acordam às cinco da manhã para ajudar os nossos jogadores para entregar o melhor. Thiago tem um carinho especial muito grande por todos os funcionários. Ele perguntou se o Gerônimo estaria na festa. Não só fiz questão de trazer o Gerônimo para participar, como representando todos os funcionários é ele quem vai entregar a camisa ao Thiago na volta para casa - disse Mário Bittencourt.

Thiago Silva está de volta ao Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense F.C.)

- Obrigado por vocês terem tirado um tempinho tão especial da vida de vocês para estarem comigo hoje. Vocês não sabem como é especial para mim voltar para casa. Eu tinha certeza que isso iria acontecer. Vocês sabem que minha família vai ficar em Londres. E isso é uma demonstração de carinho pela instituição, por vocês fãs e pelo futebol em si.

O Maracanã estava em clima de decisão e entoou a música da despedida de Thiago Silva, que cantou junto da torcida: "Guerreiro da zaga tricolor/ raça, habilidade e vigor/ Thiago Silva é rei/ jamais esquecerei/ o mito que a torcida consagrou".

- Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria um momento desses. No meu último jogo aqui, Isago tinha 21 dias de nascido, hoje ele tem 15, prestes a fazer 16. Tenho certeza que esse dia vai ficar marcado na memória não só dele mas na de todas vocês - completou o zagueiro, que ainda deu uma volta olímpica e chutou bolas para os torcedores.

- Eu gostaria de agradecer a Deus por ter me proporcionando vestir novamente essa camisa tão importante. Me sinto muito orgulhoso de pela segunda vez colocar ela no meu peito. Queria agradecer minha família por estar comigo em todos os momentos. A família é a coisa mais importante que eu tenho e sei que ficar longe deles não vai ser fácil. Porém, nossos corações estarão conectados sempre. Quem ama cuida e faremos todo esforço para estarmos juntos. Quero agradecer ao Chelsea por ter me proporcionado um momento incrível e ter disponibilizado esse momento para eu vestir a camisa. Meu contrato vai até 30 de junho e em momento algum negaram a possibilidade de fazer essa apresentação hoje. Queria agradecer ao presidente Mario por todo esforço e nunca ter desistido dos nossos sonhos. E hoje ele se torna realidade, de trabalharmos juntos em prol do Fluminense que é a coisa que a gente mais ama nesse mundo. Não vou me alongar muito. Obrigado vocês por estarem comigo nessa noite tão especial. Voltei. O monstro voltou.

Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta sexta-feira (7). O Monstro foi recebido por muitos torcedores do Fluminense no Salão Nobre do Galeão.