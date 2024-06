Mário Bittencourt sonha com Richarlison e Neymar no Fluminense (Foto: João Santana/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Momentos antes de Thiago Silva ser apresentado pelo Fluminense, no Maracanã, o presidente Mário Bittencourt revelou dois jogadores que sonha em ver com a camisa tricolor: Richarlison e Neymar. O dirigente deixou as portas do clube abertas para a dupla e citou os casos recentes de Marcelo e Fred, além do "Monstro".

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão conosco de alma, se tudo ajudar, teriam dois jogadores que seriam um sonho. O nosso Pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas que admiro como jogador, que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. Se um dia tivermos condições, quem sabe... O Richarlison jogou aqui e sabe a maravilha que a torcida pode fazer. E o Neymar quem sabe voltar a jogar com o Ganso, o Marcelo, o Thiago Silva... Convite feito! — revelou Mário Bittencourt. E completou:

- Se o clube tiver condições, se eu ainda estiver por aqui como presidente, se eu estiver com a palavra afiada, eu confio muito nas minhas palavras. Vocês sabem que não estamos entre os cinco maiores orçamentos do futebol brasileiro. Muito se eles quiserem vir. Depende muito do desejo. O Marcelo quis vir, o Thiago quis vir, o Fred quis vir - completou.

Richarlison e Neymar juntos pela Seleção Brasileira (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Richarlison vestiu a camisa do Fluminense entre 2016 e 2017. O atacante marcou 19 gols em 67 jogos com a camisa tricolor. O "Pombo" tem contrato com o Tottenham, da Inglaterra, até junho de 2027. Já Neymar tem vínculo com o Al-Hilal até 2025.