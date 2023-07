Às vésperas das oitavas de final da Libertadores contra o Argentinos Juniors, o Fluminense conta com André até o fim do ano como peça fundamental na sequência da competição, mas também do Brasileirão. E o Tricolor espera fazer ainda mais dinheiro com novas convocações do meia para as Eliminatórias da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira sob comando de Fernando Diniz, que o conhece e saberá tirar o melhor do jogador com a Amarelinha.