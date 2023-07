Além de atuar pelo lado, Leo Fernández também pode recuar e atuar ao lado de Ganso no meio de campo como um armador, enquanto Arias e Cano formariam a dupla de ataque. O camisa 17 vem treinando com o elenco há algumas semanas e sua estreia é aguardada com grande expectativa após os bons números com a camisa do Toluca, do México.