Apesar do ruim desempenho apresentado contra o Botafogo, que claro, chamou atenção por ter sido muito abaixo do que o time de Fernando Diniz pode oferecer, o Fluminense, no geral, precisa de tranquilidade para trabalhar. O Tricolor tem uma equipe entrosada, vive uma grande fase e faz uma excelente temporada. Qualquer 'desespero' a mais baseado no cansaço gerado pela semifinal é tudo que o Flu não precisa para tentar encerrar 2023 com chave de ouro.