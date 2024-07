ANÁLISE: Bola aérea segue aterrorizando o Fluminense em 2024

Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dentre os muitos problemas do Fluminense em 2024, a bola aérea defensiva segue chamando atenção jogo após jogo. Na derrota por 1 a 0 diante do Fortaleza na Arena Castelão, no domingo (7), o Tricolor mais uma vez sofreu gol em jogada pelo alto, com Lucero finalizando de cabeça após cobrança de escanteio de Pochettino.

Esta foi a 22ª vez que o Flu é vazado em bola aérea na temporada, sendo uma das piores equipes do país no quesito. Esse número representa cerca de 53% de todos os gols sofridos pela a equipe em 2024, estatística que demonstra que esta é a maior fragilidade defensiva do time.

Destrinchando os lances de cruzamento em que o Fluminense cedeu gol ao adversário, 12 foram com bola rolando e 10 em bola parada - como o feito por Lucero, do Fortaleza, no domingo (15). No duelo do Castelão, incusive, o Tricolor Carioca permitiu 10 finalizações de cabeça ao Leão do Pici.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (11) para encarar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Brasileirão. Este será o segundo de uma sequência de três jogos fora de casa para o Flu, que amarga a lanterna do campeonato com apenas sete pontos somados em 45 disputados.

Fluminense sofreu com a bola aérea diante do Fortaleza (FOTO DE LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)