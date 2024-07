Fluminense perde para o Fortaleza e segue na lanterna do Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 17:57 • Fortaleza (CE)

O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 diante do Fortaleza neste domingo (7), na Arena Castelão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O gol do jogo foi marcado por Lucero, de cabeça, no segundo tempo. Com o resultado, o Leão do Pici chega aos 23 pontos e ocupa a sétima colocação; já o Tricolor segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos somados.

Como foi a partida entre Fortaleza e Fluminense?

O primeiro tempo não foi de muitas chances de gol. O gramado ruim e as equipes pouco inspiradas não ajudaram o zero a sair do placar, apesar do Fortaleza ter arriscado mais e vencido os duelos aéreos na área do Fluminense. Assim, tudo igual antes do intervalo.

Na segunda etapa, a partida ficou mais movimentada. O Leão do Pici seguiu melhor e aproveitou a vantagem nos lances de cabeça para abrir o placar com Lucero, após cobrança de escanteio aos 11 minutos. O Tricolor Carioca ensaiou uma pressão no final, mas não conseguiu chances claras e amargou mais uma derrota no Brasileirão.

Brítez e John Kennedy disputam bola durante Fortaleza x Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Fluminense

Brasileirão - 15ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

📺 VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

⚽ ESCALAÇÕES:

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Pochettino e Breno Lopes; Lucero.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Guga; Martinelli, Alexsander e Gans; Marquinhos, John Kennedy e Keno.