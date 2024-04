Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Bragantino (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense ficou no empate em 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino na noite de sábado (13), mas o volume ofensivo apresentado pela equipe é de animar o torcedor. Na estreia do time no Brasileirão 2024, o Tricolor superou dificuldades apresentadas em partidas recentes e criou diversas oportunidades de gol, quebrando, inclusive, marca importante sob o comando de Fernando Diniz.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Contra o Massa Bruta, o Fluminense finalizou 26 vezes no total, com 11 chutes ao gol. O número é o maior da equipe durante a segunda passagem de Diniz como treinador, desde 30 de abril de 2022. Os dados são de OptaJoao, perfil especializado em estatísticas do futebol na rede social X (antigo Twitter).

O volume ofensivo do Tricolor na estreia do Brasileirão foi superior ao apresentado em partidas recentes na temporada. Contra o Colo-Colo, na última terça-feira (9), o time de Fernando Diniz finalizou nove vezes, acertando a baliza em apenas três. Antes, contra o Alianza Lima, foram 11 chutes totais, com míseros dois no gol adversário.

Sobre o desempenho do ataque diante do Bragantino, Diniz afirmou, em entrevista coletiva, que este sempre foi o objetivo do plano de jogo. Além disso, citou os chutes de fora da área - recuso muito utilizado pelo Fluminense na partida, sobretudo no primeiro tempo.

- Na realidade, meu pedido (de finalizar mais) é desde sempre, só que contra determinados adversários temos mais dificuldades. Com características de alguns jogadores temos mais possibilidades de chutar de fora da área - disse o treinador tricolor.

Lima celebra gol contra o Bragantino pelo Fluminense, que teve ótimo volume ofensivo (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

Após o empate com o Red Bull Bragantino Bragantino, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (16), às 21h30. A equipe enfrenta o Bahia fora de casa, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão 2024.