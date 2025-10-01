menu hamburguer
Fluminense

Fluminense tem ausência de medalhão em lista de relacionados

Tricolor enfrenta o Sport

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:34
Luis Zubeldía Fluminense
imagem cameraZubeldía em jogo do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (1º) a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Sport, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é a presença do zagueiro Igor Rabello, que volta a ser opção no sistema defensivo. Por outro lado, o Tricolor não contará com Thiago Silva. O capitão deixou o clássico contra o Botafogo no último domingo sentindo dores, realizou exames na segunda-feira e, apesar de estar bem, foi preservado pela comissão técnica e não viajou para o Recife.

O técnico Luis Zubeldía terá praticamente todo o elenco à disposição e conta com força ofensiva completa, incluindo Cano, que voltou à titularidade com o novo treinador e marcou no clássico.

Relacionados do Fluminense contra o Sport

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio
Atacantes: Agustín Canobbio, Eve, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Yeferson Soteldo.

O Fluminense vem de vitória no clássico contra o Botafogo, que marcou a estreia de Zubeldía, e busca embalar no Brasileirão para se aproximar da zona de classificação à Libertadores. O Tricolor ocupa atualmente a oitava posição, com 34 pontos, enquanto o Sport é o lanterna da competição, com apenas 14 pontos em 23 jogos.

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Jogadores do Fluminense no clássico com o Botafogo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

