Fluminense tem ausência de medalhão em lista de relacionados
Tricolor enfrenta o Sport
O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (1º) a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Sport, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal novidade é a presença do zagueiro Igor Rabello, que volta a ser opção no sistema defensivo. Por outro lado, o Tricolor não contará com Thiago Silva. O capitão deixou o clássico contra o Botafogo no último domingo sentindo dores, realizou exames na segunda-feira e, apesar de estar bem, foi preservado pela comissão técnica e não viajou para o Recife.
O técnico Luis Zubeldía terá praticamente todo o elenco à disposição e conta com força ofensiva completa, incluindo Cano, que voltou à titularidade com o novo treinador e marcou no clássico.
Relacionados do Fluminense contra o Sport
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio
Atacantes: Agustín Canobbio, Eve, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Yeferson Soteldo.
O Fluminense vem de vitória no clássico contra o Botafogo, que marcou a estreia de Zubeldía, e busca embalar no Brasileirão para se aproximar da zona de classificação à Libertadores. O Tricolor ocupa atualmente a oitava posição, com 34 pontos, enquanto o Sport é o lanterna da competição, com apenas 14 pontos em 23 jogos.
