Fluminense tem mudanças na escalação para enfrentar o Cruzeiro
Tricolor faz última partida antes da parada para Copa do Mundo
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O Fluminense está definido para enfrentar o Cruzeiro neste domingo (31), no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Sem Luis Zubeldía à beira do campo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Tricolor será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas.
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A principal novidade da equipe é a entrada de Julián Millán na zaga. O colombiano substitui Juan Pablo Freytes, suspenso. Além disso, o meia Acosta aparece fora do time titular.
O Fluminense entra em campo com:
Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Arana; Bernal, Martinelli e Savarino; Soteldo, Serna e John Kennedy.
Freytes, Nonato e Luis Zubeldía cumprem suspensão. Canobbio também está fora após se apresentar à seleção uruguaia para a disputa da Copa do Mundo.
O duelo marca o encerramento do primeiro semestre tricolor. Além de buscar se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Fluminense tenta aproveitar o embalo da classificação dramática na Libertadores para fortalecer a conexão com a torcida antes da parada no calendário.
O que vem por aí
Após o confronto no Mineirão, o elenco será liberado para férias e retorna às atividades no CT Carlos Castilho no dia 23 de junho para iniciar a intertemporada, visando a sequência da temporada.
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