Fluminense tem mudanças na escalação para enfrentar o Cruzeiro

O Fluminense está definido para enfrentar o Cruzeiro neste domingo (31), no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Sem Luis Zubeldía à beira do campo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Tricolor será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas.

continua após a publicidade

➡️Bastidores: vestiário do Fluminense recebeu visita de Hulk e Isaque na Libertadores

A principal novidade da equipe é a entrada de Julián Millán na zaga. O colombiano substitui Juan Pablo Freytes, suspenso. Além disso, o meia Acosta aparece fora do time titular.

O Fluminense entra em campo com:

Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Arana; Bernal, Martinelli e Savarino; Soteldo, Serna e John Kennedy.

Freytes, Nonato e Luis Zubeldía cumprem suspensão. Canobbio também está fora após se apresentar à seleção uruguaia para a disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O duelo marca o encerramento do primeiro semestre tricolor. Além de buscar se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Fluminense tenta aproveitar o embalo da classificação dramática na Libertadores para fortalecer a conexão com a torcida antes da parada no calendário.

O que vem por aí

Após o confronto no Mineirão, o elenco será liberado para férias e retorna às atividades no CT Carlos Castilho no dia 23 de junho para iniciar a intertemporada, visando a sequência da temporada.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável