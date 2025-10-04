Acosta revela competição interna no Fluminense: ‘Zubeldía propõe’

Dono de mais uma boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado (4), no Maracanã, o meia Lucho Acosta destacou o bom momento vivido pelo Fluminense e a rápida adaptação do grupo ao trabalho de Luis Zubeldía. O argentino valorizou o ambiente interno, ressaltando a disputa positiva por espaço entre os jogadores. O meia foi questionado sobre titularidade em relação a Nonato, que está em transição após lesão.

— Não, é preciso seguir trabalhando. Acho que o Luis (Zubeldía) propõe uma competição muito saudável entre todos os jogadores. Estamos fazendo as coisas bem. Cada vez que me bota para entrar ou começar jogando, me sinto confortável. O mesmo acontece com os outros. Acho que o Lima, por exemplo, cada vez que entra, tem feito grandes jogos — marcou, deu assistência hoje. Então, como disse antes, virou uma competição muito boa, muito bonita, e isso é algo que nós, jogadores, gostamos muito.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 38 pontos e assumiu momentaneamente a sétima colocação no Brasileirão. O jogador também falou sobre o estilo de jogo do treinador, que prioriza intensidade e transições rápidas.

— Trabalhamos todos os aspectos: transição e posse. Depende do adversário. O Luis sempre nos mostra vídeos e explica como podemos ferir o rival. Hoje conseguimos fazer isso bem, tanto quando tínhamos a bola quanto quando saímos em velocidade. O Zubeldía sempre nos fala sobre cada rival, mostra vídeos, conversa conosco antes das partidas sobre como podemos machucar o adversário. E hoje foi dessa maneira. Acho que a equipe fez muito bem as coisas nas transições, mas também quando tivemos a posse. E, como disse antes, estou muito feliz porque o time está crescendo a cada jogo.

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, na quarta-feira (8). Os times se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão, em São Paulo.

