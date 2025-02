Zico e Júnior, ídolos do Flamengo, enaltecem homenagem a Adílio em bloco no Rio

Já no clima do carnaval, ídolos do Flamengo foram às ruas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para homenagear Adílio, ex-jogador do Rubro-Negro, que morreu em agosto do ano passado. O Bloco Fla Master celebrou a memória do Brown, supercampeão pelo time carioca. Em entrevista ao Lance!, Zico e Júnior enalteceram a história do velho amigo e detalharam como foi a festividade.

- O Adílio, além de ser quem foi, foi quem me ajudou a fundar esse bloco. Ele tomava conta do master (Fla Master), então foi criado um grupo muito legal, muito bacana entre eles. Eu joguei algumas vezes, hoje meu filho, Thiago, joga, e a gente fica feliz de poder vê-los se reencontrar. Viajavam para tudo quanto era lugar do Brasil, e lógico que a perda dele foi muito forte, muito sentida. Aconteceram algumas homenagens no bloco, quem pôde da nossa época esteve lá presente, o Júnior, eu, e lógico, para alguns que estão fora do Rio fica difícil nesse período viajar - iniciou Zico.

- Mas foi muito legal, foi um grupo grande, quase todos os jogadores do master foram. Teve música, diversão, todo mundo se reencontrou. Acho que o mais importante do bloco é isso, o pessoal se reencontrar, apesar da musical não dá para falar muito, mas os caras que jogaram com ele, futebol de salão, da cruzada. então foi muito bom, muito divertido e a gente está feliz de que são pequenas homenagens, fazem lembrar o grande cara que ele foi dentro e fora do campo - completou o Galinho.

Elogios para Adílio

Ao Lance!, Júnior, comentarista da TV Globo, fez questão de enaltecer as qualidades de Adílio, muito querido pelos torcedores rubro-negros. Aliás, para o Maestro, as presenças de grandes nomes do Flamengo no bloco contextualiza a importância do Brown.

- Todo ano o Francisco Aquino, o cabelinho, o organizador do bloco do Fla Master, procura sempre alguém para homenagear. Teve homenagem para o Zico. Personalidades ligadas ao clube. E esse ano, naturalmente, em função da partida do Adílio, ele perguntando a todo mundo o que achava sobre uma homenagem. E todo mundo foi unânime, principalmente pela figura do Brown, que sempre foi com a gente, não só como como atleta, mas sobretudo como cidadão, como homem, íntegro para cacete, honesto demais. Quer dizer, foi muito legal. Acho que por isso teve toda essa galera lá para prestigiar - iniciou Júnior.

Zico e outros ex-jogadores do Flamengo (Foto: Reprodução)

- Não fiquei até o final, tive que sair um pouco antes. Mas sei que o Galo passou lá também. Pô, encontrei Rui Rei, cara, que jogou com a gente na década de 70, foi campeão carioca em 1974 com a gente. E essa garotada toda, o Andrade estava lá, que foi o grande parceiro do Adílio durante muitos anos, no campo e fora do campo. E essa garotada toda, que estava lá, todos aqueles caras que passaram pelo Flamengo, como tem a foto lá que a gente tirou, com alguns que foram campeões como Adriano, o goleiro com a gente lá em 92, o Nélio também. Estava a rapaziada toda, exatamente pelo fato do Adílio ser quem foi, que todo mundo foi com o maior prazer lá pra prestigiar - completou.

Além de ex-jogadores do Flamengo, outros nomes ligados ao clube também estiveram no bloco, como o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello.

Eduardo Bandeira de Mello no bloco do Fla Master (Foto: Reprodução)

🔴⚫ Idolatria de Adílio no Flamengo

Um dos maiores jogadores da história do Flamengo, Adílio vestiu o Manto Sagrado 617 vezes, atrás apenas de Júnior (876) e Zico (732). O ex-meia jogou pelo Rubro-Negro entre 1975 e 1987 antes de se transferir para o Coritiba na reta final de sua carreira.

Conhecido por conta de sua habilidade e técnica apurada, o eterno camisa oito participou das históricas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes em 1981. No duelo contra o Liverpool, o atleta marcou um dos gols do título mais importante da história do clube.

Além disso, Adílio venceu os Campeonatos Brasileiros de 1980, 1982, 1983. O atleta também participou do elenco do histórico Tricampeonato Carioca em 1978, que ficou marcado pelo lendário gol de Rondinelli, 1979 (especial) e 1979.

