Torcedores do Flamengo estão na expectativa de ver Wesley na lista de convocados da Seleção Brasileira no dia 7 de março, para os jogos contra Colômbia e Argentina. O lateral rubro-negro, aliás, está confiante para que esse momento aconteça. Em entrevista ao "Ge", ele revelou ansiedade pelo anúncio da lista do técnico Dorival Júnior e garantiu que está pronto para vestir a Amarelinha.

- E a Seleção... vou te falar, estou (ansioso). Os próprios jogadores falam "eu confio que você vai ser convocado", "está jogando bem". Se for da vontade de Deus, e do "seu Doriva" também, eu me sinto preparado. É o ápice do futebol para mim. É o ápice de qualquer jogador, chegar e vestir a camisa do país que tu nasceu. Não tem como - iniciou Wesley.

- Eu procuro sempre me informar. O Gerson fala para mim como é que é lá. Aquilo lá é outra coisa. É outro mundo. Tu vê os jogadores que tu só vê pela TV, então... Estou ansioso - completou.

Ex-jogador do Flamengo vê Wesley com potencial para Seleção

Recentemente, em entrevista ao Lance!, o ex-lateral Athirson comentou que vê Wesley com potencial para jogar na Seleção Brasileira.

- O Wesley, assim que ele começou a jogar, vi muito potencial nele. Muita força, velocidade, facilidade de chegar no ataque. Por não ter tido base nos clubes grandes desde pequeno, ele perdeu alguns aspectos de técnica, alguns aspectos de organização de posicionamento, mas aos poucos ele foi acertando isso quando chegou no Flamengo, quando chegou no profissional, foi amadurecendo. A mudança de chegar num grande clube é totalmente diferente - disse Athirson ao Lance!.

Wesley em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Ele não sentiu a pressão de vestir a camisa do Flamengo, isso para ele é muito bom. Foi crescendo, ganhando confiança e aos poucos melhorando esses aspectos que a gente mencionou da parte técnica, sendo importante para o time, ganhando seu espaço e se tornou um titular absoluto. Do jeito que ele vem evoluindo, do jeito que vem trabalhando, acredito muito que ele tenha sim, grande chance de se tornar um jogador de Seleção Brasileira - complementou.

