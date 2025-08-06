O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), mas levou a pior na disputa de pênaltis e se despediu da Copa do Brasil (perdeu o jogo de ida por 1 a 0). Após a partida na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), Rossi, que chegou a defender a cobrança de Júnior Alonso, lamentou a eliminação. Além disso, o goleiro rubro-negro tirou a culpa de Wallace Yan, que desperdiçou a última cobrança do time carioca.

- Bom, na verdade, viemos com o resultado do primeiro jogo. Fizemos um bom jogo (hoje), faltou um pouquinho de sorte para fazermos o 2 a 0. Depois, nos pênaltis, é sorte e trabalho. O Wallace fez uma grande partida, teve a possibilidade de bater o pênalti e errou. Mas o desafio continua - iniciou Rossi, goleiro do Flamengo, em entrevista ao "SporTV".

Rossi durante partida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Agora a gente tem outra decisão no sábado, cada jogo em que a gente representa o Flamengo é uma final, então. Ninguém gosta de ficar fora, ainda mais sendo o atual campeão, mas fizemos um bom jogo. Perdemos nos pênaltis, acontece. Tem que ter um ganhador. Lamentavelmente perdemos - completou.

Como foi o jogo entre Atlético-MG e Flamengo

Aos 14 minutos, a primeira grande chance aconteceu. Pedro finalizou de muito longe. A bola passou muito perto da trave de Everson.

Poucos minutos depois, veio a resposta do Atlético. Hulk recuperou no ataque e finalizou colocado. A finalização levou muito perigo.

Aos 20, o Flamengo abriu o placar em um golaço. Plata fez boa jogada e encontrou Cebolinha dentro da área. O camisa 11 cortou a marcação e finalizou na saída do goleiro.

Cebolinha seguiu bem pelo Flamengo na primeira etapa. 11 minutos após o gol, o atacante cobrou falta direto. A bola tirou tinta do travessão.

O Atlético pareceu bastante ansioso no primeiro tempo, com muitos erros bobos de marcação.

No último minuto da primeira etapa, Scarpa finalizou de fora da área, e levou muito perigo. A bola tirou tinta da trave, quase empatando para o Galo.

Aos sete minutos do segundo tempo, novamente ele, Scarpa apareceu com muito perigo. O camisa 10 do Galo finalizou de fora da área e acertou o travessão.

Aos 28, Cuello fez boa jogada e finalizou rasteiro. Rossi fez a defesa, mas deu rebote. Hulk finalizou para fora, perdendo ótima oportunidade.

Aos 36, Samuel Lino recebeu dentro da área e finalizou bem. A defesa desviou, Wallace Yan fica com o rebote, sem goleiro, e cabeceia para fora.

O Flamengo venceu o tempo normal por 1 a 0, levando para os pênaltis a decisão.

A primeira cobrança foi de Arrascaeta, pelo Flamengo. Everson até acertou o canto, mas não conseguiu defender. Hulk, pelo lado atleticano, também marcou, bola de um lado, goleiro do outro.

Jorginho fez a segunda cobrança e marcou, sem chances para Everson. Scarpa cobrou e também marcou, empatando a série.

Saúl foi para a terceira batida e também marcou, deslocando o goleiro atleticano. Alonso respondeu, mas bateu muito mal. Rossi fez a defesa para deixar o Flamengo na frente.

Samuel Lino cobrou a quarta cobrança e também não foi bem. Everson saltou para fazer a defesa. Igor Gomes aproveitou a chance e empatou a série novamente.

Wallace Yan bateu a quinta cobrança do Flamengo e mandou para fora, isolou. Everson finalizou a série e marcou o gol da classificação do Atlético.

