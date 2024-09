Flamengo vacila, tem jogador expulso e perde para o Grêmio em Porto Alegre

Braithwaite marcou um dos gols da vitória do Grêmio sobre o Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro

O time reserva do Flamengo até deu a impressão de que conseguiria fazer frente ao Grêmio nesse domingo (22), em Porto Alegre. Mas, depois de bom primeiro tempo, o rubro-negro cometeu muitos erros de marcação, teve Carlinhos expulso e acabou batido de forma merecida por 3 a 2. Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa marcaram para o time tricolor, enquanto Matheus Gonçalves e Felipe Teresa fizeram os gols rubro-negros. Com o resultado, o Flamengo estaciona na quarta posição com 45 pontos e vê as chances de título no Brasileirão ficarem cada vez menores, onze pontos atrás do líder Palmeiras. Já o Grêmio chegou aos 31 e se afastou do Z-4.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Como foi o jogo

Mesmo com um time essencialmente reserva, o Flamengo jogou bom primeiro tempo. A equipe teve mais volume, posse de bola e finalizações. Ainda assim, o Grêmio saiu na frente, graças ao gol de Cristaldo, que aproveitou sobra de bola na entrada da área e chutou cruzado — e isso na primeira finalização do time gaúcho, aos 11. Mas, 14 minutos mais tarde, Matheus Gonçalves deixou tudo igual, em bela jogada individual pela direita.

O jogo recomeçou mais equilibrado no segundo tempo. O Flamengo se complicou logo aos 9 minutos. Primeiro porque Braithwaite contou com a sorte para colocar o Grêmio mais uma vez na frente — finalizou após a bola rebater na pequena área; depois, porque Carlinhos foi expulso dois minutos mais tarde, ao agredir Kannemann em lance isolado. Para completar, o atacante ainda deu um soco na cabine do VAR ao deixar o campo. Com um a mais, o Grêmio passou a administrar o jogo e chegou ao terceiro gol com Diego Costa. No fim, Felipe Teresa descontou para o Flamengo.

O que vem pela frente

Agora, o Flamengo concentra as atenções na Libertadores da América. Na quinta, 26, a equipe do técnico Tite joga no Campeón del Siglo, em Montevidéu, precisando vencer o Peñarol por pelo menos um gol — o que levaria a decisão da vaga à semifinal para os pênaltis. Já o Grêmio encara o Criciúma um dia antes, em sua arena, em partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Braithwaite marcou o segundo gol da vitória do Grêmio sobre o Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 2 FLAMENGO

27ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: 22 de setembro, 18h30m (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

🥅 Gols: Cristaldo (11'/1ºT), Matheus Gonçalves (25'/1ºT), Braithwaite (9'/2ºT), Diego Costa (38'/2ºT) e Felipe Teresa (44'/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: João Pedro (Grêmio)

🟥 Cartão vermelho: Carlinhos (Flamengo)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Marcelo Sales — auxiliar)

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi, Cristaldo (Edenílson) e Monsalve (Aravena); Soteldo (Pepê) e Braithwaite (Diego Costa).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Wesley (Daniel Sales), David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves, Lorran (Wallace Yan) e Alcaraz (Felipe Teresa); Carlinhos.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)