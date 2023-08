Trem pagador? Flamengo é o time que mais atrai bilheteria quando atua como visitante no Brasil; veja ranking

Torcedores do Flamengo costumam brincar que o clube é o "trem pagador" do futebol brasileiro. Um levantamento da Pluri Consultoria, em parceria com o Lance! Biz, mostra que a brincadeira tem um fundo de verdade.



Além de ser o clube com a maior média de público do Brasil, o Flamengo é também o time que mais atrai renda de bilheteria quando atua como visitante. A análise abrange os jogos das competições nacionais, regionais e estaduais durante o período de janeiro a junho de 2023.



