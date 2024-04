Gabigol é liberado de suspensão e pode atuar pelo Flamengo

Gabigol está de volta ao Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 08:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol está de volta à ação no Flamengo. O clube anunciou na manhã desta terça-feira (30) que o centroavante está liberado para treinos e jogos novamente, após ter sido suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping.

Inicialmente, em julgamento realizado em março, Gabriel havia recebido punição de dois anos sem poder jogar. Como a situação aconteceu em 2023, a sanção tinha validade até abril de 2025. Entretanto, a defesa do atleta entrou com recurso, e conseguiu o efeito suspensivo via decisão unânime, conforme informado via comunicado do clube carioca.

O QUE HAVIA ACONTECIDO?

O atacante do Flamengo, em abril de 2023, não colaborou com a realização de um exame antidoping surpresa, a ser realizado durante treinamento. Neste caso, houve infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, referido a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".

Após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), Gabigol recebeu a punição de dois anos sem atuar pelo Flamengo. Porém, como houve certo atraso em relação à data do ocorrido, só cumpriria - caso a apelação não fosse atendida - o tempo restante até que se completasse dois anos do dia do exame.

Gabigol está liberado para voltar a atuar pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O Rubro-Negro encara o Amazonas no Maracanã na quarta-feira (1º), pela terceira fase da Copa do Brasil, em seu próximo compromisso. A partida pode marcar o retorno de Gabigol aos gramados após mais de dois meses fora das atividades.