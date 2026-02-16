Paquetá marca o primeiro gol em retorno ao Flamengo e atua em funções distintas; veja o que pensa o meia

A vitória do Flamengo diante do Botafogo por 2 a 1 neste domingo (15), que garantiu a vaga rubro-negra para as semifinais do Campeonato Carioca, contou com o primeiro gol de Paquetá desde o seu retorno ao clube que lhe formou. O meio-campista celebrou o feito e comentou sobre a função que exerceu em campo.

- Mais importante do que o gol é estar fazendo um bom jogo e o Flamengo estar vencendo. O gol é uma coisa que vai acontecer naturalmente, temos que continuar trabalhando e fazendo um bom jogo para sair daqui com a classificação - iniciou Lucas Paquetá, em entrevista à "TV Globo".

Lucas Paquetá comemora gol em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

- Eu converso bastante com o Filipe, ele sabe muito bem onde eu me sinto à vontade de jogar. Estou à disposição para ajudá-lo da forma que for, hoje um pouco mais recuado, mas normalmente na minha posição - completou o meio-campista.

Contra o Botafogo, Paquetá atuou como segundo volante, a mesma função que exerceu contra o Sampaio Corrêa. Em outras ocasiões, o meia jogou mais aberto pelo lado direito, setor do campo que se sente mais à vontade.

Elogios de Filipe Luís para Lucas Paquetá

Após o clássico no Estádio Nilton Santos, Filipe Luís enalteceu a partida de Paquetá e fez questão de elogiar a sua atuação pelo aspecto defensivo.

- O gol é importante para a equipe. O Paquetá faz tudo para a equipe. Claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas queremos sempre o melhor para o Flamengo. Paquetá fez um jogo sólido, deu valor à função que exerceu em campo, foi premiado com um gol, depois no fim apareceu na área para finalizar. Mas principalmente o trabalho defensivo foi muito concentrado. Muito feliz pela atuação dele. Ele ainda vai evoluir, não tenho dúvidas. Vai fluir melhor, e o time vai crescer - disse Filipe Luís.

Como foi o gol de Lucas Paquetá em Botafogo x Flamengo

O gol de Paquetá saiu aos 18 minutos do primeiro tempo (o primeiro do jogo). Após erro na saída de bola do Botafogo, Bruno Henrique tocou para o camisa 20, que chutou de primeira no gol de Neto, que não alcançou a bola. Na jogada, jogadores do time adversário reclamaram de uma falta de Vitão na jogada, mas o árbitro confirmou o gol.

