Flamengo x Madureira: veja valores e como comprar ingressos para semifinal do Carioca

O Flamengo encara o Madureira na próxima segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto no Maracanã, às 21h (de Brasília), o ingresso mais barato custa R$ 60 (inteira). No primeiro confronto, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e encaminhou a vaga para a grande decisão.

continua após a publicidade

A venda dos ingressos começou na manhã desta terça-feira. Entretanto, neste primeiro momento, apenas para sócios-torcedores. O público geral terá acesso aos bilhetes nesta quarta-feira. A venda acontece por meio do site ingressos.flamengo.com.br.

Veja os valores para Flamengo x Madureira

Norte

Nação Maraca 1: R$ 15,00

Nação Maraca 2: R$ 21,00

Nação Maraca 3: R$ 24,00

Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)

Sul

Nação Maraca 1: R$ 15,00

Nação Maraca 2: R$ 21,00

Nação Maraca 3: R$ 24,00

Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 20,00

Nação Maraca 2: R$ 28,00

Nação Maraca 3: R$ 32,00

Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)

Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00

Oeste inferior

Nação Maraca 1: R$ 25,00

Nação Maraca 2: R$ 35,00

Nação Maraca 3: R$ 40,00

Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Espaço Fla+ – Oeste Inferior: R$ 200,00

Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$ 131,25

Nação Maraca 2: R$ 153,75

Nação Maraca 3: R$ 165,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 187,50)

Maracanã lotado para Flamengo x Lanús

Antes do jogo contra o Madureira, o Flamengo encara o Lanús, na quinta-feira, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Apesar dos valores elevados, com o ingresso mais barato por R$ 300,00, a torcida rubro-negra já comprou mais de R$ 55 mil bilhetes.

continua após a publicidade

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em comparação ao preço dos ingressos para a decisão de 2023, quando o Rubro-Negro encarou o Independiente de Valle, do Equador, o preço para o mesmo setor foi R$ 140. Ou seja, um aumento de aproximadamente 114%.

A entrada para o Maracanã Mais, setor que conta com serviço de alimentação e bebidas, foi comercializada por R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).

+ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.