Flamengo x Madureira: veja valores e como comprar ingressos para semifinal do Carioca
Rubro-Negro enfrenta o Madureira na próxima segunda-feira
O Flamengo encara o Madureira na próxima segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto no Maracanã, às 21h (de Brasília), o ingresso mais barato custa R$ 60 (inteira). No primeiro confronto, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e encaminhou a vaga para a grande decisão.
A venda dos ingressos começou na manhã desta terça-feira. Entretanto, neste primeiro momento, apenas para sócios-torcedores. O público geral terá acesso aos bilhetes nesta quarta-feira. A venda acontece por meio do site ingressos.flamengo.com.br.
Veja os valores para Flamengo x Madureira
Norte
- Nação Maraca 1: R$ 15,00
- Nação Maraca 2: R$ 21,00
- Nação Maraca 3: R$ 24,00
- Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)
Sul
- Nação Maraca 1: R$ 15,00
- Nação Maraca 2: R$ 21,00
- Nação Maraca 3: R$ 24,00
- Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$ 20,00
- Nação Maraca 2: R$ 28,00
- Nação Maraca 3: R$ 32,00
- Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)
- Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$ 25,00
- Nação Maraca 2: R$ 35,00
- Nação Maraca 3: R$ 40,00
- Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)
- Espaço Fla+ – Oeste Inferior: R$ 200,00
Maracanã Mais
- Nação Maraca 1: R$ 131,25
- Nação Maraca 2: R$ 153,75
- Nação Maraca 3: R$ 165,00
- Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 187,50)
Maracanã lotado para Flamengo x Lanús
Antes do jogo contra o Madureira, o Flamengo encara o Lanús, na quinta-feira, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Apesar dos valores elevados, com o ingresso mais barato por R$ 300,00, a torcida rubro-negra já comprou mais de R$ 55 mil bilhetes.
Em comparação ao preço dos ingressos para a decisão de 2023, quando o Rubro-Negro encarou o Independiente de Valle, do Equador, o preço para o mesmo setor foi R$ 140. Ou seja, um aumento de aproximadamente 114%.
A entrada para o Maracanã Mais, setor que conta com serviço de alimentação e bebidas, foi comercializada por R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).
