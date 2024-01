- O momento é de tristeza e pesar pelo falecimento de Zagallo. Agora, ele é também do grande exemplo que fica, do grande exemplo como pessoa, como caráter, como conduta, como família, do extraordinário e inspirador técnico ao longo de toda a sua trajetória. O grande atleta que foi associado ao multicampeão. Fica assim na história, fica assim no nosso reconhecimento, fica assim na nossa eterna saudade. Fica no nosso carinho aos familiares e ao grande exemplo Zagallo - afirmou Tite.