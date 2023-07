O Flamengo busca opções para negociar o volante Arturo Vidal. Com contrato até o fim da temporada, o chileno está sem espaço na equipe de Jorge Sampaoli e já admitiu que procura um novo desafio na carreira. O empresário do atleta, Fernando Felicevich, inclusive, esteve no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (10).



O LANCE! entende que, em caso da chegada de uma proposta oficial, fato que ainda não aconteceu, o Flamengo não dificultaria a liberação imediata do atleta. Por ter contrato até dezembro, Vidal já pode assinar um pré-contrato com a equipe que desejar, mas dependeria do "ok" do departamento de futebol para deixar o Rio de Janeiro.