A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique, do Flamengo, sob suspeita de envolvimento em esquema de apostas. A Operação Spot-fixing, aponta que o atleta teria forçado a aplicação de um cartão amarelo durante a partida contra o Santos, em novembro de 2023. Porém, troca de mensagens com o irmão aconteceram em agosto. O Lance! checou quantos jogos oatacante atuou até a partida em questão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

As trocas de mensagem aconteceram no dia 29 de agosto de 2023, depois da partida contra o Internacional, pelo Brasileirão. Até então, o jogador estava pendurado com dois cartões amarelos (contra Fortaleza e Coritiba). Porém, no jogo seguinte às mensagens, contra o Botafogo, o atacante levou o terceiro amarelo, ocasionando na suspensão e zerando as advertências.

continua após a publicidade

Após a advertência contra o Botafogo na 22ª rodada, Bruno Henrique só voltou a campo pelo Flamengo duas rodadas depois, contra o Goiás, quando tomou mais um cartão amarelo. No jogo seguinte, contra o Bahia, o atacante atuou por cerca de 20 minutos. Foi na 26ª rodada, contra o Corinthians, que o jogador levou outra advertência, sendo o terceiro desde o primeiro contato do irmão, voltando a ficar pendurado.

Do jogo contra o Corinthians para o duelo contra o Santos foram cinco jogos, mas BH só disputou quatro, todos sem jogar os 90 minutos.

Segundo a PF, os parentes de Bruno Henrique criaram contas em casas de apostas online na véspera do jogo e apostaram que o jogador receberia um cartão amarelo. Durante a partida, o atleta foi advertido com um cartão amarelo por uma falta e, posteriormente, expulso por ofender o árbitro.

continua após a publicidade

Depois da expulsão, Bruno Henrique ficou de fora dos três jogos seguintes e só voltou a campo no empate em 1 a 1 no clássico contra o Fluminense.

Nesta semana, a PF apresentou à Justiça um relatório de 84 páginas indiciando o jogador e mais nove pessoas envolvida no esquema de apostas, entre elas, três familiares do atacante. Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real