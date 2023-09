Após a derrota na final da Copa do Brasil, o Flamengo busca um novo técnico em substituição a Jorge Sampaoli, que está prestes a cair. A reportagem apurou que o Rubro-Negro já abriu conversas com Tite, ex-técnico da Seleção e nome mais cotado para assumir o comando da equipe. Mas qual seria a melhor alternativa para o novo comando técnico do clube? Trazer Tite imediatamente? Deixar um interino enquanto aguarda o ex-técnico da seleção? Ficar com Sampaoli até dezembro e trazer Tite na próxima temporada? Deixe sua opinião na enquete!