Arrascaeta recebe homenagem do Flamengo por completar 300 jogos

O meia-atacante Arrascaeta recebe homenagem pelo Flamengo, nesta quinta-feira (6), no CT George Helal (Ninho do Urubu), por completar 300 jogos com a camisa rubro-negra. O uruguaio atingiu a marca no último sábado, contra o Vasco, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

- Já me sinto carioca. Já não é mais a mesma coisa de quando saí do Uruguai, que eu sentia muitas saudades de casa. Hoje posso dizer que estou em casa - disse Arrascaeta ao ser homenageado.

Após a vitória no Clássico dos Milhões, o clube publicou uma mensagem em alusão à marca batida pelo craque da Gávea.

Tenho prazer enorme em escrever isso: no dia 1 de março de 2025, Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti completou trezentos jogos pelo Flamengo. Existem coisas que você só valoriza quando terminam. Graças a Deus, não é uma delas. Que felicidade é ter você honrando nosso Manto número 10! Obrigado, Arrasca, por toda a raça e todos os gols, assistências, dribles e títulos até aqui. Vamos por mais - publicou.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta tem seu lugar guardado no hall dos maiores ídolos rubro-negros. Ao lado de Bruno Henrique, o camisa 10 é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube carioca, com 14 títulos.

Em 300 jogos pelo Rubro-Negro, o uruguaio tem 195 vitórias, 61 empates e 44 derrotas. O meia marcou 75 gols e concedeu 91 assistências, totalizando 166 participações diretas.

Números de Arrascaeta pelo Flamengo

300 jogos (256 titular)

75 gols

91 assistências

131 minutos para participar de gol

80% acerto no passe

2.2 passes decisivos por jogo

0.4 grandes chances criadas por jogo

1.9 finalizações por jogo

1.6 dribles certos por jogo

1.2 desarmes por jogo

51% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 7.48

Títulos de Arrascaeta pelo Flamengo

4x Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024)

2x Campeonato Brasileiro (2019 e 2020)

2x Libertadores (2019 e 2022)

3x Supercopa do Brasil (2020, 2021 e 2025)

1x Recopa Sulamericana (2020)

2x Copa do Brasil (2022 e 2024)

Como o Flamengo chega para a semifinal?

Depois de vencer a ida por 1 a 0, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira (4), após dois dias de folga, no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o clássico com o Vasco. A expectativa, aliás, é que a equipe da Gávea conte com os retornos de Alex Sandro, Juninho e Danilo para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por outro lado, Michael e Cebolinham devem ser desfalques.