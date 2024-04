‘Traços falcêmicos’: entenda por que Allan desfalca o Flamengo na altitude pela Libertadores

Allan é um dos muitos desfalques do Flamengo contra o Bolívar (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 23/04/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O volante Allan, do Flamengo, está fora da partida contra o Bolívar, da Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube informou no início da tarde desta terça-feira (23), que o jogador tem "traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude". Mas o que é este termo que tirou o atleta do jogo? Entenda abaixo.

O Lance! entrou em contato com o médico Michael Simoni, ex-Fluminense e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que explicou de maneira que o torcedor pudesse entender. Segundo o especialista, Allan não tem a mesma capacidade respiratória e de carregar esse oxigênio para o corpo, o que poderia colocar o volante em risco.

Existe uma doença chamada anemia falciforme, onde as hemácias têm um formato diferente, consequentemente, de uma forma bem leiga, têm dificuldade em carregar o oxigênio para as partes do corpo. Quando a pessoa tem traço falcêmico, não quer dizer que ela tenha anemia falciforme, mas ela geneticamente tem um traço de aproximação para esta doença. Com falta de oxigênio pode levar a dificuldade dessas hemácias a carregarem o oxigênio pelo corpo — disse Michael Simoni. E elogiou a postura do Flamengo:

- A decisão foi muito inteligente por parte do Departamento Médico e Fisiologia em preservar a integridade do jogador e não correr riscos. Ele (Allan) seria um atleta com dificuldade de carregar o oxigênio e, se você vai jogar em 4000 (metros de altitude) há uma tendência para a falta de oxigenação. Um cara não tem a mesma capacidade respiratória e de carregar esse oxigênio para o corpo. Poderia colocar o atelta em risco e foi muito prudente e inteligente por parte do Flamengo.

Além de Allan, o Flamengo também não vai contar com outros sete jogadores para a partida contra o Bolívar. São eles: Pedro, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Erick Pulgar, Ayrton Lucas e Varela.

O Flamengo vai encarar o Bolívar a quase 4 mil metros de altitude. A bola vai rolar para este jogo da terceira rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Hernando Siles.