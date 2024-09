Quanto o Flamengo deixa de ganhar com a eliminação na Libertadores?

Gabigol com as mãos na cintura durante o jogo entre Peñarol x Flamengo (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a eliminação na Libertadores para o Peñarol, o Flamengo deixa de ganhar US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões). O dinheiro é uma premiação aos times que se classificam para a semifinal.

➡️ Peñarol segura empate em casa e elimina Flamengo na Libertadores

Na competição, a equipe de Tite arrecadou US$ 6,94 milhões (37,7 milhões, na cotação atual) por conta das três vitórias na fase de grupos e por ter chegado às quartas de final do torneio. No entanto, o clube encerrou sua participação na competição de forma precoce e sem chances de lutar pelo título.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Em 2024, o Flamengo segue vivo na Copa do Brasil, em que disputa a semifinal contra o Corinthians, em outubro. Além disso, o Rubro-Negro luta por uma classificação melhor no Brasileirão em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores e uma premiação mais alta.

A equipe de Tite volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, no domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro. O clube busca dar uma resposta diante de sua torcida, no Maracanã, após a eliminação no torneio da Conmebol.