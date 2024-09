Torcida do Flamengo picha muro da Gávea em protesto a Tite

Torcedores do Flamengo protestam "Fora Tite" nos muros da Gávea (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro

Depois da derrota por 3 a 2 para o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão, torcedores do Flamengo foram à Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e picharam o muro da sede do clube, na noite de domingo (22), em forma de protesto ao técnico Tite.

Nas paredes, ameaças como "Fora Tite" e "Salário em dia, porrada em falta" foram escritas em tom de ameaça ao comandante rubro-negro. Vale lembrar que o Flamengo foi escalado para o duelo no Campeonato Brasileiro sem seus principais jogadores, visando a partida de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Peñarol, em Montevidéu.

Por conta da derrota por 1 a 0 no Maracanã, a comissão técnica optou por manter uma dúzia de jogadores no Rio de Janeiro, além dos cinco atletas que estão no departamento médico. Os reservas e algumas peças da base foram os relacionados para viajar à Porto Alegre.

Horas antes dos protestos na Gávea, torcedores do Flamengo foram até o Ninho do Urubu na manhã de domingo para passar mensagens aos jogadores que não foram ao Sul. Arrascaeta, Rossi e Fabrício Bruno foram alguns dos titulares que pararam para ouvir os aficionados. Sem protestos, os rubro-negros optaram por passar palavras de apoio e cantar "vamos virar, Mengo!".

Expulso em Grêmio x Flamengo, Carlinhos em ação contra Dodi, na Arena (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)