Arrascaeta completou 300 jogos com a camisa do Flamengo no último duelo contra o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Após essa partida, o clube homenageou o jogador oficialmente no Ninho do Urubu, entregando-lhe uma camisa comemorativa pelos 300 jogos e destacando seus 14 títulos pelo clube, o que o coloca entre os maiores campeões da história rubro-negra ao lado de Bruno Henrique. No Maracanã, a torcida rubro-negra exibiu dois bandeirões para o "camisa 10 da gávea".

Arrascaeta é o 3º maior artilheiro do Flamengo no século

O talentoso meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Flamengo no Carioca no século XXI, com 18 gols. Desde sua chegada ao clube, em 2019, Arrascaeta se tornou um dos principais criadores de jogadas do time, além de contribuir diretamente com gols importantes. Sua visão de jogo, passes precisos e finalizações certeiras fazem dele um jogador essencial para o esquema ofensivo do Flamengo, e seu desempenho no estadual reforça sua importância no elenco.

