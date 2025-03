Flamengo empata com O’Higgins, mas avança às semifinais da Libertadores Sub-20

O Flamengo empatou em 0 a 0 com o O'Higgins, pela 3ª rodada do Grupo A da Libertadores Sub-20, nesta sexta-feira (7). Apesar da igualdade sem emoções, o Rubro-Negro garantiu a liderança da chave e uma vaga nas semifinais do torneio.

Como foi a partida entre Flamengo e O'Higgins?

Na etapa inicial, o Flamengo iniciou a partida com mais volume e criou chances com Felipe Teresa, Gusttavo, mas sem muito perigo. Na reta final, o O'Higgins teve a melhor chance do primeiro tempo com Movillo sendo lançado no campo de ataque, aproveitando erro de Daniel Sales, ficando cara a cara com o goleiro, mas batendo para grande defesa de Caio Barone para impedir o gol dos chilenos.

No segundo tempo, o O'Higgins voltou assustando o Flamengo com Muñoz aproveitando o espaço na entrada da área e finalizando com muito perigo ao lado da trave. Na sequência, o duelo perdeu a intensidade, mas o Rubro-Negro quase abriu o marcado com Pablo sendo acionado na intermediária, limpando a marcação e batendo de canhota, mas também pela linha de fundo.

O que vem por aí para Flamengo e O'Higgins?

O Flamengo entrou em campo classificado às semifinais e aguarda para conhecer seu adversário, que será o melhor 2º colocado geral da fase de grupos. O Rubro-Negro volta a campo pela competição na quinta-feira (13). Por outro lado, o O'Higgins está eliminado do torneio.